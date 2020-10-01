اليوم.. بدء صرف معاشات المعلمين

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية خلال اجتماعها المنعقد اليوم،برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات أكتوبرالمقررة للأعضاء ، اليوم الخميس الموافق 1-10-2020، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.
وقامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع البنك المختص ، للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.
ووجه نقيب المعلمين ، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية ، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات ، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف .
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