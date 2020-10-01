علاء مبارك يعتذر عن تقديم العزاء للراحل الشيخ صباح الأحمد

و كتب علاء مبارك عبر تويتر : عذرًا ؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك أن نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة آل صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن إرادتنا تمنعنا من الحضور ، عظّم الله أجركم يا أهل الكويت وأحسن الله عزاكم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس إلى الكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور له أمير الكويت السابق الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح،- صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-. ووارى الثرى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مقبرة الصليبيخات، بعد ما أقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد بلال بن رباح. أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

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