انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع سعر الدولار الأمريكي 27 قرشاً أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020 والسعر الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سجل سعر الدولار الأمريكي هبوطاً أمام الجنيه المصرية منذ بداية عام 2020 وحتى الآن رغم جائحة كورونا في الدولة المصرية، وعلى الرغم من ارتفاع العملة الأمريكية بشكل طفيف خلال مايو إلا أن مقارنة سعر الورقة الخضراء بالجنيه منذ بداية العام الجاري فإنه سجل هبوط بنسبة 1.7% حتى الآن.

سعر الدولار اليوم

ووفق الإحصاءات الرسمية والرقام فإن سعر الدولار قد سجل 15.99 جنيهاً للشراء بداية العام الجاري والآن يسجل 15.72 جنيهاً للشراء بالعديد من البنوك الرسمية بفارق بسيط جداً لا يتعدى القروش، وبذلك يكون الهبوط بقيمة 27 قرشاً.

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بينما سجل سعر البيع للدولار 19.06 جنيهاً في مطلع يناير 2020 والآن يسجل 15.82 جنيهاً للبيع ويكون الهبوط بنسبة 1.7%، وكانت رحلة هبوط الدولار أمام الجنية المصري كانت تسير بشكل جيد لولا ظهور أزمة مواجهة فيروس كورونا في مصر، حيث أنها انعكست على الاحتياطي لديها النقدي في البنك المركزي، حيث أنه هبط من 45 مليار دولار إلى 37 مليار دولار أمريكي، ويمكنك التعرف على سعر الدولار من رابط سعر الدولار مصر فايف“.

ولجأت الحكومة المصرية لتعزيز الاحتياطي الأجنبي داخل البنك المركزي، ونجحت بالفعل إلى رفع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 38 مليار دولار، حيث عزز ذلك وضع الجنيه المصري.