الجزار: صب أسقف الدور الثالث علوى بعمارات الإسكان المتميز بالفشن الجديدة

وأضاف الجزار فى بيان صحفى، أنه تم البدء فى أعمال المبانى تمهيدا لبدء أعمال التشطيبات، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية بجميع العمارات، وجارٍ استكمال أعمال القواعد المسلحة والأعمدة والأسقف لباقى العمارات.
وأوضح المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز تنمية مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ عدد 32 عمارة "إسكان متميز" نموذجى (أ ، ب) (أرضى + 3 أدوار متكررة)، بإجمالى 512 وحدة سكنية موزعة على 5 مشروعات يقوم بتنفيذها 4 شركات بمدينة الفشن الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أحمد الدكرورى، أنه جار تتفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1000 م بنسبة تنفيذ 70%، وجارٍ أعمال الاختبارات والردم حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالى 60 مليون.
وأكد رئيس جهاز المدينة، أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنجاز المشروع فى التوقيتات المحددة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
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