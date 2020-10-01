عودة المياه.. الجيزة تنتهى من تحويل مسار خط ناهيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خطى مياه شرب أقطار 500 مليمتر و300 مليمتر، أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مليمتر، فى تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، مؤكدة العمل على إيصال المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة.





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