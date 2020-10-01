فرج عامر: الصناعة طريق التنمية وباب الاستثمارات والتصدير  

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن تشجيع الصناعات المصرية المختلفة والسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلى هو الدعم الحقيقى لاقتصاد مصرى قوى.





وأشاد "عامر"، فى بيان، اليوم، بالدور الرئيسى والمحورى التى تقوم به القيادة المصرية بشأن تشجيع ومساندة الصناعة فى مختلف القطاعات، خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تطور كثير من هذه الصناعات، أظهر نمو ملموس فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا عظيمة وتسهيلات ملموسة من أجل تشجيع الصناعة المحلية، وجلب الاستثمار الأجنبى، الأمر الذى يعود بالنفع على تشجيع الإنتاج المحلى وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، ما ينعكس على زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد.

وأكد، أن الصناعة والاستثمار هو الطريق الوحيد للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصناعة تساهم فى الوقت الحالى بـ 17% من الناتج المحلى، ونحو 65% من الصادرات المحلية، و15% من التوظيف.

وشدد "عامر" على ضرورة نقل الإيجابيات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى الاستقرار الذى يشهده الشارع المصرى، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية القوية التى جائت بمردود حسنٍ على المناخ التجارى والصناعى والاستثمارى ودعمت الاقتصاد المصرى بشكل واضح.