وأشاد "عامر"، فى بيان، اليوم، بالدور الرئيسى والمحورى التى تقوم به القيادة المصرية بشأن تشجيع ومساندة الصناعة فى مختلف القطاعات، خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تطور كثير من هذه الصناعات، أظهر نمو ملموس فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا عظيمة وتسهيلات ملموسة من أجل تشجيع الصناعة المحلية، وجلب الاستثمار الأجنبى، الأمر الذى يعود بالنفع على تشجيع الإنتاج المحلى وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، ما ينعكس على زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد.
وأكد، أن الصناعة والاستثمار هو الطريق الوحيد للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصناعة تساهم فى الوقت الحالى بـ 17% من الناتج المحلى، ونحو 65% من الصادرات المحلية، و15% من التوظيف.
وشدد "عامر" على ضرورة نقل الإيجابيات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى الاستقرار الذى يشهده الشارع المصرى، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية القوية التى جائت بمردود حسنٍ على المناخ التجارى والصناعى والاستثمارى ودعمت الاقتصاد المصرى بشكل واضح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرج عامر: الصناعة طريق التنمية وباب الاستثمارات والتصدير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.