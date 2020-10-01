أبو العينين: مصر ستحقق إستراتيجية 2030 قبل موعدها

أكد رجل الاعمال محمد أبو العينين أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى عملية الإصلاح الاقتصادى، واتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للصناعة والزراعة والسياحة، لافتاً إلى أنه فخور كرجل أعمال بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى برئاسة طارق عامر.

وأشار خلال الاجتماع الأول للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عقب فوزه برئاستها اليوم، إلى أن الفكر الذى طرحه ونفذه طارق عامر محافظ البنك المركزى، أدخل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية داخل المبادرات الداعمة للقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد.

ولفت إلى أن القطاع الخاص كان له دور مُشرّف فى الماضي، ومازال مستمراً فى هذا الدور، ومعروف بدوره الحيوى فى كافة القطاعات.

وتوقع"أبو العينين"، أن يتم تحقيق خطة ورؤية استراتيجية مصر 2030 قبل موعدها، والتى تعتبر خطة طموحة، مطالبًا الدولة بضرورة الاستماع للقطاع الخاص الذى مازال له مطالب ومشاكل.

ونوّه أبو العينين بأن البلاد خلال الفترة الحالية فى تحدٍ وستنتصر فى تلك التحديات، لافتًا إلى أننا نواجهه حروباً إلكترونية والتى أصبحت أشرس وأعمق من الحروب بالأسلحة، ونواجه تحديات خارجية إقليمية، إلا أننا قادرون على تخطى تلك التحديات.