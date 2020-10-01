لجنة الرياضة بالأعلى لتنظيم الإعلام تناقش تغطية الأحداث الأخيرة

تناقش لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعها المقرر له الأحد المقبل ، الملاحظات التي عقدتها مجموعة الرصد الخاصة باللجنة.

وتتعلق الملاحظات التى رصدتها اللجنة بما يمكن اعتباره مخالفات في تغطية الأحداث الرياضية الأخيرة.

ويتضمن تقرير الرصد المقرر أن تناقشه اللجنة المخالفات المنسوبة لبعض البرامج في عدد من القنوات الفضائية "نحو 5 قنوات".

وتتعلق بتغطية قرارات اللجنة الأولمبية الأخيرة والخاصة بمعاقبة بعض مسؤولي الأندية.