رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتفقد منافذ صرف المعاشات

تفقد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اليوم الخميس ، منافذ صرف المعاشات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر بالإضافة الي صرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمسة.

وأكد رئيس الهيئة علي انتظام عمليات الصرف والتي تتم في أكثر من ٥٠٠ منفذ على مستوى محافظات الجمهورية للشريحة الأولي لصرف المعاشات والتي فتحت أبوابها لاستقبال جميع أصحاب المعاشات و المستفيدين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأول من أكتوبر .

و تابع رئيس الهيئة القومية التقارير اللحظية لغرفة العمليات المركزية تحت رئاستة المباشرة لمتابعة عمليات الصرف علي مستوي الجمهورية و شدد علي ضرورة تذليل اية عقبات قد تواجه عمليات الصرف

وأضاف أن هناك إقبالًا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

و في سياق متصل أشاد أصحاب المعاشات بعملية الصرف من حيث التنظيم و الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية و أيضًا عملية تحويل صرف المعاشات إلي كارت ميزة والتي تتم بسهولة و يسر و خلال خمس دقائق علي الأكثر خلال الجولة التفقدية التقي عوض بعدد من أصحاب المعاشات، واستمع لآرائهم ومطالبهم.