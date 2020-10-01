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عاجل.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بالمنطقة الشمالية

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سمر مدكور 2020-10-01 13:11 0 تبليغ

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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى بجنود نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، أظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

 

وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط المشاركين فى المشروع على جميع المستويات فى القرارات المتخذة، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليها مخططو ومنفذو المشروع.

 

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وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة الشمالية العسكرية وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذه للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية مشيدا بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن.

 

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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