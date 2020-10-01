عاجل.. البرلمان يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد السادس

افتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد الخامس.





وتنص المادة 115 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

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