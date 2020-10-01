محافظ الجيزة: السماح باستئناف البناء حتى 4 أدوار لأصحاب الرخص السارية

وفى بيان رسمى، أشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يسرى على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل فى البناء، ولا ينطبق على الارض الفضاء الخاليه من اى مظاهر لبدء أعمال البناء، مؤكدا السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء مسبقا الملتزمة بنطاق الرخصة الصادرة، مع التأكيد على المرور الدورى من قبل لجان مختصه لمتابعه تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأى مخالفات.
تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه برؤساء الاحياء والمراكز والذى وجه خلاله بحصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشاريع اسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة أو الخطرة أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها، مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف توفير إسكان حضارى يليق بالمواطن، إلى جانب ما يتم من جهود لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح، أن هناك توجها لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية.
حضر الاجتماع نائبا المحافظ إبراهيم الشهابى، وهند عبدالحليم، وعلاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، وتامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
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