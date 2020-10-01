جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران المدنى بمبنى الركاب رقم 2 و...

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمبنى الركاب رقم (٢) و(٣) لمتابعة حركة السفر والوصول وانسيابية الحركة داخل المطار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة ورفاهية المسافرين، وكذا الإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد .

بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران مبنى الركاب رقم (3) للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات و منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات وكذا الأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال ، كما تفقد سيادته أيضا مبنى الركاب رقم (2) لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة للركاب وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر .

وخلال الجولة تفقد الطيار محمد منار منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول كما اطمئن منار على الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المطار، وكذا إجراءات التباعد الإجتماعى بين الركاب والعاملين . ومن جانبه أثنى الوزير على المجهودات الكبيرة التى يقوم بها فرق مكاتب الحجر الصحى والأطقم الطبية وكذا التزامهم بالفحوصات الدقيقة المطبقة على الركاب والمعايير الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية .

وفى نهاية الجولة أشاد وزير الطيران بالتنسيق الفعال بين جميع الجهات والأجهزة العاملة في المطار من وزارة الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي، وغيرها من الوزارات والهيئات، كما وجه سيادته بسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب وبخاصة كبار السن وأصحاب الهمم مشيدًا بأداء العاملين بالمطار وتفانيهم فى عملهم وأدائهم المميز نحو تقديم أفضل الخدمات وكافة التسهيلات للعملاء والمسافرين .