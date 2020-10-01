القوي العاملة : تعيين 110 شباب.. منهم 6 من ذوي القدرات بالوادي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 110 شباب ، من بينهم 6 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 41 من راغبى العمل.

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي ، إلي أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 10 شكوى مطالب عمالية ، تم تسوية اثنين منها ، وتحويل 5 شكاوى للقضاء ، وحفظ شكوى أخرى ، بالإضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة .

وقال: إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 132 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 76 منشأة وعمل 14 قياسات ميدانية ، وحالة غلق إداري .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 70 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.