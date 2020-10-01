تويتر منبر التحريض وحملات الإرهاب.. زاهي حواس يطالب بمقاطعته

طالب عالم الآثار الكبير زاهى حواس، بضرورة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى تويتر بسبب مساندته الحملات الإرهابية والتحريض على العنف، وتجاهل ما يتم نشره تمامًا، لأن الشعب المصرى يقف وراء رئيس الدولة والحكومة المصرية، فعلينا عدم النظر لهذه الفيديوهات نهائيًا، والاستمرار فى طريقنا نحو التنمية.

وأوضح الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفيديوهات التى سيتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ليس لها أى تأثير على المجتمع إطلاقًا، وما يقوم به هؤلاء المحرضين على العنف يعيشون فى وهم، وأنا واحد من الناس لا التفت إلى مثل هذه الفيديوهات كما أن كل من أعرفهم من أصدقاء لا يلتفتون إلى هذه الخرافات، فنحن نقف وراء البلد والحكومة المصرية فى مسيرتها التى ستحقق الرخاء.

Advertisements

وأضاف الدكتور زاهى حواس أن الحل أمامنا وهو التكاتف وراء الدولة وحكوماتنا المصرية، فى سيبل المرحلة المقبلة والتي تشمل البناء والتنمية، فالكومة والشعب يريدان النهوض بمصر، وهؤلاء المخربين يريدون القضاء على مصر، ولهذا من الواجب أن نقف ضدهم ولا نعطى لهم اهتمام ونتكاتف معًا، ويجب مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التي تحرض على العنف والإرهاب.

وأشار العالم الكبير إلى أن الجماعات الإرهابية هدفها هدم مصر، ومصر الدولة الوحيدة التي عادت من جديد بعد ثورات الربيع العربى، وأصبحت دولة قوية ومحترمة، وكان ذلك عكس توقعات الجماعات الإرهابية، التي كانت تريد لمصر الانهيار، وهذا لم ولن يحدث نهائيًا.