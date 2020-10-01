نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
السيسي يلتقي أمير دولة الكويت.. ويقدم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام
اذربيجان تعلن تدمير محطة قطارات ومقتل مدني جراء قصف أرميني
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر الاقتصاد الوحيد المرجح له أن ينجو من الركود بفعل كورونا
تعرف على أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: السيسي يقدم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد.. الذهب يتراجع 48 جنيها.. أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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