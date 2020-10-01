انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور| علاء مبارك يعتذر عن تقديم واجب العزاء لأمير الكويت الراحل ويكشف السبب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدم “علاء مبارك” نجل الرئيس الراحل ” محمد حسني مبارك”، بالاعتذار عن تقديم واجب العزاء لأمير الكويت الراحل الشيح “صباح الأحمد الجابر الصباح”، حيث كتب تغريده على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تويتر” كشف فيها السبب.

تغريده علاء مبارك بشأن وفاة أمير الكويت

وكتب علاء مبارك انه كان يتمنى كأسرة الرئيس مبارك أول الحاضرين في دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء لعائلة آل صباح ولجميع شعب الكويت الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ “صباح الأحمد”، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة تمنعهم من الحضور.

Advertisements

وجاءت نص تغريده نجل الرئيس مبارك:

” كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك أن نكون أول الحاضرين في الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة آل صباح ولشعب الكويت الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن إرادتنا تمنعنا من الحضور ، عظّم الله أجركم يا أهل الكويت وأحسن الله عزاكم”.

يهمك أيضاً:

ووصل اليوم إلى دولة الكويت الشقية الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي” من أجل تقديم واجب العزاء في المغفور له أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.