أخبار مصرية

عاجل.. البرلمان يقف دقيقة حدادا على أمير الكويت صباح الأحمد

0 نشر
مريم يوسف 2020-10-01 13:58 0 تبليغ

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وتقدم الدكتور على عبد العال، بخالص العزاء للشعب الكويتى والأمة العربية فى وفاة الأمير الراحل، مؤكدا أن له مواقف وطنية كبيرة.

وتمنى على عبد العال، التوفيق للأمير الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، فى الفترة المقبلة لما فيه الخير للكويت وشعبها.

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