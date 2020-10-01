عاجل.. البرلمان يقف دقيقة حدادا على أمير الكويت صباح الأحمد

وتقدم الدكتور على عبد العال، بخالص العزاء للشعب الكويتى والأمة العربية فى وفاة الأمير الراحل، مؤكدا أن له مواقف وطنية كبيرة.
وتمنى على عبد العال، التوفيق للأمير الجديد، نواف الأحمد الجابر الصباح، فى الفترة المقبلة لما فيه الخير للكويت وشعبها.
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