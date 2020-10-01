وقال وزير الشباب والرياضة إن ذلك يأتى فى إطار دعم الوزارة المتوصل لمراكز الشباب وكل الهيئات الشبابية لتكثيف الأنشطة والمبادرات التى تنفذها الوزارة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى الصرف على الاحتياجات الضرورية والوفاء بالتزماتها المختلفة والمستحقات المالية الدورية الخاصة بالمراكز. وتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه لمراكز شباب الغربية بواقع 5 آلاف جنيه لمركز شباب "محلة خلف وكفر الثعبانية وعزبة حميدة ومنشأة نظيف ومحلة ذياد ومركز شباب مجول". وفى المنوفية تم دعم مراكز شباب "زاوية الناعورة وكفر حجازى وسماليج وكفر السكرية وكفر الشبع ودناصور وطنوب ومركز شباب السادات" بمبلغ 40 ألف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل مركز، فيما تم دعم مركز شباب الدلنجات بالبحيرة بمبلغ مالى قدره 26175 ألف جنيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ97 ألف جنيه .. وزارة الرياضة تدعم 15 مركز شباب فى 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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