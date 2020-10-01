أخبار مصرية

عاجل .. عبد العال يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

0 نشر
مريم يوسف 2020-10-01 13:58 0 تبليغ

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جاء ذلك عقب عرض الأمر على الجلسة العامة، خصوصا وأن عقد الجلسات يأتى بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.

وشهدت الجلسة اليوم الوقوف دقيقة حدادا مع قراءة الفاتحة، على وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والذى وافته المنية منذ يومين.

كما وافق مجلس النواب، على الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات مكاتبها كما هى دون إجراء الانتخابات، نظرا لتزامن انعقاد هذا الدور مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.

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