عاجل .. عبد العال يرفع جلسات مجلس النواب لأول نوفمبر

جاء ذلك عقب عرض الأمر على الجلسة العامة، خصوصا وأن عقد الجلسات يأتى بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.
وشهدت الجلسة اليوم الوقوف دقيقة حدادا مع قراءة الفاتحة، على وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، والذى وافته المنية منذ يومين.
كما وافق مجلس النواب، على الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات مكاتبها كما هى دون إجراء الانتخابات، نظرا لتزامن انعقاد هذا الدور مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.
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