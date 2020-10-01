رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم...

مدبولى يؤكد وضع المشروع تحت إشرافه المباشر لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة وسرعة التنفيذ

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار نموذج مشروعى "الأسمرات" و"بشاير الخير". وحضر الاجتماع اللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، وخليل شعث، مستشار محافظ القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذا المشروع، وما يوليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اهتمام بهذا المشروع الطموح، نظراً لما سيمثله من نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لمحافظات مصر، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فى الدولة، وسرعة التنفيذ.

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من جانبه، استعرض مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، قطع الأراضى التى تم حصرها حتى الآن من خلال البيانات التى تلقاها المركز من مختلف المحافظات، ومن وزارة التنمية المحلية. وتضمن العرض قطع أراض بمساحات مختلفة ومواقع مميزة داخل الحيز العمرانى.

فى ذات السياق، عرض المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، نتائج الجولة التى قام بها فى عدة محافظات منذ صدور التوجيه الرئاسى، لتفقد مواقع قطع الأراضى التى تصلح لاستخدامها فى هذا المشروع، ومقومات كل قطعة.

هذا وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد عرض موحد يتضمن كل القطع المقترحة، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم، وبدء التنفيذ.