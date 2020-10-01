رئيس مجلس النواب يعلن بدء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، اليوم الخميس، بدء دور الانعقاد السادس "المنقوص" من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

وبدأ رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة على استمرار اللجان العامة في دور الانعقاد الخامس المنتهي بنفس تشكيلها من رؤساء وأعضاء وأمناء في دور الانعقاد الحالي السادس المنقوص.

وعزا عبد العال هذا الإجراء نظرا لضيق الوقت بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية وكذلك قصر مدة دور الانعقاد الحالي.