محمد أبو العينين: جامعة الملك سلمان ستغير مفاهيم التعليم الجامعى فى مصر

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن منظومة التعليم الجامعى فى مصر ستشهد خلال الفترات المقبلة طفرة غير مسبوقة بعيدًا عن الرؤية التقليدية.
وأوضح «أبو العينين»، خلال كلمته بعد فوزه برئاسة الشعبة العامة للمستثمرين بالتزكية، أن الرؤى التى اطلع عليها لجامعة الملك سلمان تؤشر لواقع جديد سيغير مفاهيم التعليم الجامعى فى مصر، لافتًا إلى أنها تعتمد على الإبداع والقدرات والكفاءة وتتطلع لخطط خارج الصندوق.
وقال "أبو العينين" إن التعليم بدأ يتغير محوريا فى مصر ويتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات السوق، موضحًا أن نجاح العملية التعليمية يتوقف على تكامل قدرات كل من المعلم والطالب فى الجامعة.
وأعلن إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، عن فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.
وقال "أبو العينين" إنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية تحت مظلة إبراهيم العربى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التى ستعمل على تشجيع الاستثمار.
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