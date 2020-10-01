يصل إلى 13%.. بنك ناصر يطرح شهادة رد الجميل بأعلى عائد في السوق المصرفية

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي بأن لجنة الأصول والخصوم ” الالكو ” بالبنك عقدت لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.

وأضافت القباج انه تقرر الإبقاء علي شهادة رد الجميل بهدف الإستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن وذلك في إطار دور البنك وحرصه واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم حيث تقرر ان تكون مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا او بعائد 12.50% ربع سنوي او بعائد 12.25% شهريا و بذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي أكبر عائد بالسوق المصرفي .

وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي انه تقرر ايضا الإستمرار في طرح شهادة رد الجميل لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا و بعائد شهري 11% موضحا ان قيمة الشهادة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها بحد اقصي 2 مليون جنيه للشخص الواحد.

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وأشار إلى أنه قد سبق وتم تخفيض سن الإستفادة من الشهادة الي 60 عاما موضحا ان البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي ) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته .

وأشار "عشماوي" إلى أن البنك قام بالإبقاء علي نفس معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث تكون العائد السنوى 12.75 % بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و 12% يصرف شهريًا، لافتا إلى أن الشهادة يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها وفي حالة وجود اي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال بخدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو الرقم الذي خصصه البنك فى خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع فى منظومة خدماته ومنتجاته والتعرف على آراء واستفسارات العملاء. فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.