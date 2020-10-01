اهتمام إعلامي وصحفي كويتي بتقديم الرئيس السيسي لواجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أبرزت وسائل الإعلام الرسمية، والصحف الخاصة، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس إلى الكويت، لتقديم واجب العزاء إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي على الهواء مباشرة مراسم وصول واستقبال الرئيس السيسي بالمطار الأميري الكويتي، ولقائه مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وحرصه على تقديم واجب العزاء لأمير الكويت، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وكبار أسرة آل الصباح.

كما أعلنت وزارة الإعلام الكويتية نبأ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) خبر وصول الرئيس السيسي إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم أذاعت خبرا آخر حول لقائه بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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ومن جهتها، أبرزت المواقع الإلكترونية للصحف الكويتية، ومن بينها صحف "الأنباء"، "السياسة"، "الجريدة"، "النهار"، "الرأي"، نبأ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وسلطت الصحف الكويتية الضوء على لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي ساده أجواء الأخوة والمحبة المشتركة.

وفيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، أعرب عدد من المغردين الكويتيين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على مشاركتهم ألم الحزن في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد غادر الكويت صباح اليوم الخميس، عقب تقديم واجب العزاء إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حيث كان في وداعه والوفد الرسمي المرافق له، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين.