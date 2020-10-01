جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها مرجان اليوم فى إطار فعاليات المعسكر التدريبى لمنسقى فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظات، بمركز الخدمة والنشاط بميامى.
وأوضح المقومات الأساسية التى تقوم عليها الدولة،وأهمية المواطنة، مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، منذ أن دخل المدينة آخا بين المواطنين المهاجرين والأنصار، وكتب الوثيقة بينه وبين اليهود.
وأشار إلى أن الحقوق المدنية مكفولة للمواطن بموجب القانون، والحق فى التعبير والانتماء الحزبى، والحرية المسؤولة دون الحرية المطلقة، التى تدعو للفوضى والتخريب، وإيذاء الآخر.
وأضاف أن الدستور كفل للأفراد المواطنة الاجتماعية السليمة، والاستقرار ودعم الأمن والأمان، وتكامل سلطات الدولة الثلاث "التشريعية، القضائية، البرلمانية"، والتى تحمى مهام تلك السلطات، وتفصل بينها بما يحمى حقوق المواطنة.
واستعرض مرجان الأسباب التى تؤدى إلى الإرهاب والتطرف وأهم مظاهره وسماته، مؤكدا على أهمية دور الأزهر والإعلام فى محاربة التطرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عميد شريعة الأزهر: المواطنة هى الانتماء والولاء بين المواطن والدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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