ازدواجية المعايير والانحياز للإرهاب .. تويتر يطلق غراب الكراهية

تنص قوانين موقع التواصل الاجتماعى، أن الأعمال المشمولة بالحظر تتضمن التهديد بقتل أحد الأشخاص أو إلحاق ضرر جسيم به، أو التهديد بارتكاب أى عمل عنيف آخر قد ينطوى على قتل فرد أو إحداث إصابات جسدية به.

معايير وهمية

تشدد قواعد "تويتر" أيضا بوضوح على أن المحادثة السليمة هى التى يشعر المستخدمون خلالها بأنهم فى مأمن من الأفعال المسيئة، بعيدا عن استخدام لغة عنيفة مع تأكيد انتهاج سياسات جادة تجاه التهديدات العنيفة التى تشمل عبارات تتضمن قتل شخص أو مجموعة أشخاص أو إلحاق أضرار جسدية بهم"، وتمتد تلك الإجراءات النظرية إلى كل من يُمجد العنف أو يُعبر عن سعادته به أو يمتدح واقعة عنف أو إضرار بالآخرين.

ولكن يظهر للجميع أن "تويتر" لا يلتزم على الإطلاق بالسياسات التى يعلن عنها، وهو ما يتضح بعقد مقارنات لتعامل الموقع - الذى أنشأه الأمريكى جاك دورسى فى عام 2006 - مع الدول التى يستهدفها الإرهاب والتطرف.

مدينة الإنتاج الإعلامى



وفضح "اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامى" ازدواجية الموقع، فقد دون آلاف المتطرفين والإرهابيين من خارج مصر هذا الهاشتاج، محاولين الترويج للعنف بشكل مباشر ضد الشعب المصرى والدولة، واستمر تصدره قائمة الأكثر تدوينا على موقع التغريدات الصغيرة، رغم انتهاكه لسياسات الموقع المعلنة.

وعبّر كثير من المصريين عن استيائهم من موقع "تويتر"، مؤكدين محاولتهم لفت نظر المسؤولين عن المحتوى العربى بالموقع عن مخالفة الهاشتاج للسياسات المعلنة، ولكن دون جدوى، ما دفع كثير منهم إلى اتهام إدارة المنصة بالانحياز للإرهاب وترويجه، ودعم دعوات التطرف والعنف، بالمخالفة لميثاقه المعلن، ولكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية.

العنف الأمريكى

على الجانب الآخر، يوجد تناقض صارخ فى التعامل مع منظمة "أنتيفا"، فتغلق "تويتر" حساباتها باستمرار، لأنها حركة سياسية مكونة من محتجين يساريين مناهضين للفاشية والنازية ويعارضون الرأسمالية والنيوليبرالية واليمين المتطرف فى الولايات المتحدة، وتحرض على التظاهر العنيف ضد الدولة الأمريكية.

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وكان متحدث باسم شركة "تويتر"، أعلن فى وقت سابق أنه "تم إغلاق حسابٍ يعود لمنظمة أنتيفا، ويعمل على تشجيع خطاب العنف والكراهية، فى ظل الاحتجاجات المستمرة فى الولايات المتحدة الأمريكية"، وأوضح أن حسابات "أنتيفا"، تنتهك سياسة الموقع وسياسة البريد العشوائى، وتحديداً عبر إنشاء حسابات وهمية"، مؤكداً أنها تحمل "تغريدات تحرض على العنف".

وفى حين تقول إدارة الموقع دائما إنها حريصة طوال الوقت على نفى صلتها بالأمر، بل والتشديد على اتخاذها إجراءات جادة وعاجلة تجاه أية وقائع تُرصد فى هذا الشأن، يقول بعض خبراء التكنولوجيا إن "هذا التأكيد لا يتجاوز حيز الاستهلاك الإعلامى، فتظل الممارسات المتطرفة والدعوات الإرهابية وخطابات العنف والدم، والحسابات المجهولة، والوسوم المدفوعة، رائجة ومتصدرة حتى مع ثبوت انتهاكها لمعايير الموقع نفسه".

وأعلن "تويتر"، اليوم الخميس، حذف نحو 130 حسابًا يرتبط بإيران بزعم محاولة عرقلة أجواء المناقشات العامة داخل الولايات المتحدة خلال المناظرة الرئاسية الأولى التى جرت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى للانتخابات الرئاسية، جو بايدن.

القوميون البيض فى أوروبا



ولا يتوقف الأمر على أمريكا فقط، بل فى أوروبا أيضا يتعامل "تويتر" بحساسية واضحة مع الإرهاب والعنف، ففى شهر يوليو الماضى، أعلنت شركة تويتر إغلاق أكثر من خمسين حسابا على تويتر تعود لـ "قوميين بيض"، ينشرون عليها دعاية تعتمد على العنف والتطرف.

المجموعة التى تُعرف بـ"حركة الهوية"، وتركز أعمالها فى ربوع أوروبا، خسرت العديد من الحسابات على تويتر، فى النمسا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا، وكان عدد مستخدمى تويتر الذين يتابعون حركة الهوية فى ألمانيا وصل إلى حوالى 30 ألف مستخدم مؤخرا، فيما وصل عدد متابعى زيلنر إلى نحو 40 ألف مستخدم، وتعارض حركة الهوية المجتمعات متعددة الثقافات وتنشر أساطير متطرفة عن المؤامرة.