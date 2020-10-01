عاجل.. التعليم العالى تعلن مد فترة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقرر مد فترة تقليل الاغتراب "التحويلات" لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 2 أكتوبر الجارى.





ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لمرحلة تقليل الاغتراب من قبل، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد وشروط التحويل.

وجاءت شروط التحويل على النحو التالي:

أولا التحويل بين الكليات الجامعية:

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- عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

• التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفى حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثانيا التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة:



● يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفى حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.