عصفور الشر .. تويتر راعى الكراهية والعنف فى الشرق الأوسط

لعبت مواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام دورا لا يخفى على أحد فى تأجيج العنف والترويج له فى عدد من دول العالم، فموقع "تويتر" يسمح للمستخدمين فى بعض الدول بالتحريض على العنف والكراهية والإرهاب.





يظهر "تويتر" فى دول بصورة المدافع عن الحريات الرافض لتمجيد العنف، فى بعض دول أوروبا أو داخل الولايات المتحدة، وفى الوقت الذى حظر فيه الكثير من الحسابات وخصوصا تلك التى تنتحل شخصيات سياسية أو ممثلين فى الهند، يصمت تماما عن الدعوات الإرهابية ويسمح للإرهابيين والمتطرفين بالتدوين ونشر أفكارهم وبث دعاوى الفوضى التى يطلقونها فى الشرق الأوسط.

وفى الوقت الذى يناهض فيه موقع التدوينات الصغيرة أى دعوى للعنف أو التظاهر غير السلمى فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأكثر دول الغرب، يترك منصته لعبة فى أيد الإرهاب بالشرق الأوسط.

عصفور الإرهاب

يفتح تويتر فى أغلب دول الشرق الأوسط، خصوصا فى مصر منصته للحسابات الوهمية و"الهاشتاج" الذى يصنع فى قطر وتركيا لاستهداف أمن المنطقة والوطن العربى، وصدرت عدة تقارير تشير إلى أن معظم الحملات التى تشنها الجماعات الإرهابية تأتى من حسابات مجهولة تظهر فى وقت الدعوة لإثارة الفتن وتختفى فجأة، فيما يعرف بعمل "اللجان الإلكترونية" المشهورة فى الأوساط التكنولوجية، ورغم مناهضة سياسات تويتر لهذه السلوكيات إلا أنها فى مصر تغض الطرف عنها تماما.

كما تتكرر نفس الأسماء المستخدمة للهاشتاج، وكثيرا ما تكون أسماء وهمية، ولا يتعامل الموقع ذو السياسة التى تبدو صارمة مع هذه الحسابات ولا يغلقها أو يوقفها أو حتى يصنفها بأنها مخالفة.

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تشجيع العنف

وكانت دول وأفراد هاجمت الموقع بشكل متكرر، فى الفترة الأخيرة، لتشجيعه على العنف، وقالت الحكومة الصينية، إنها سقطت ضحية لحملات تشويه وتضليل على تويتر ودعت منصة التواصل لإلغاء حسابات تهاجمها بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك بعدما أزال تويتر أكثر من 17 ألف حساب كانت تنشر معلومات عن الحزب الحاكم فى الصين وتوضح رؤية الجانب الصينى للأحداث فى هونج كونج.

تجاهل الإدارة

وتتجاهل إدارة تويتر دعوات التحريض والعنف والإرهاب، التى يدعو لها تابعون من جماعة الإخوان الإرهابية، فقد انتشرت تغريدات الإرهابيين والمتطرفين خصوصا أتباع جماعة الإخوان الإرهابية، واللجان التى تدعو للعنف وحرق مؤسسات الدولة المصرية، والإرهاب ضد الشرطة المصرية وأفرادها وضباطها، رغم كل الضوابط التى يضعها الموقع على مستخدميه لعدم التحريض على العنف والإرهاب، لكنه يتجاهل كل هذه الدعوات للعنف والتحريض على الفوضى.