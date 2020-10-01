وزيرا النقل والتنمية يتابعان معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق

عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات ومتابعة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية للمشروع.





بدأ الاجتماع - وفقا لبيان صحفى اليوم الخميس- باستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الأولى الاثنى عشر بتكلفة 2 مليار جنيه وإجمالى 197 مشروع بأطوال 828 كم فى محافظات "كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بنى سويف – المنيا".

ثم تطرقت المناقشات إلى آخر المستجدات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المشروع والتى تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27 محافظة بإجمالى تكلفة 5.4 مليـار جنيه حيث تم استعراض خطة تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.

وأكد وزير النقل على أهمية تكثيف الأعمال لسرعة الانجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للأعمال المنفذة والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد، مشيرا إلى أنه يتم استخدام هذه التقنيات الحديثة فى عدد من الطرق بمحافظتى المنوفية والغربية وسيتم التوسع فى استخدامها فى باقى المحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات.

وأشار شعراوى إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

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وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع المهم سيكون له أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بأن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.

وأشار شعراوى إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارتين والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات للبدء فى زيارات ميدانية لتحديد مشروعات الطرق ذات الاولوية والعاجلة والمخطط تنفيذها فى المرحلة الثانية لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية والمشروعات القومية التى تم تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم توقيع بروتوكول مشترك لتنفيذ هذه المشروعات بصفة عاجلة بين وزارتى التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى باسناد تنفيذ هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها على الشركات المتخصصة.

وأضاف شعراوى، أن الوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع بما يسهم فى نهو هذه المشروعات خلال العام المالى الحالى ودخولها الخدمة ليستفيد منها المواطن.