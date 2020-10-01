تمهيدا لبدء المرحلة الثانية.. الوزير وشعراوي يتابعان تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل إجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوى- وزير التنمية المحلية لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات ومتابعة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية للمشروع.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الاولى الاثنى عشر بتكلفة 2 مليارجنيه وإجمالي 197 مشروعت بأطوال 828 كم في محافظات (كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا).

تطرقت المناقشات الى أخر المستجدات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27محافظة بإجمالي تكلفة 5.4 مليـاران جنيه.

تم استعراض خطة تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.

أكد وزير النقل على أهمية تكثيف الاعمال لسرعة الانجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للاعمال المنفذة والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لاهميتها فى استخدام ناتج كشط الاسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم اهدار المواد و الخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس بكامل العمق وماكينات CIRلإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.

مشيرا الى انه يتم استخدام هذه التقنيات الحديثة في عدد من الطرق بمحافظتي المنوفية والغربية وسيتم التوسع في استخدامها في باقي المحافظات.

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من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان هذا المشروع المهم سيكون له أكبر الآثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، لافتًا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بأن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.

وأشار شعراوي الي انه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارتين والهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات للبدء في زيارات ميدانية لتحديد مشروعات الطرق ذات الاولوية والعاجلة والمخطط تنفيذها في المرحلة الثانية لربط الطرق المحلية علي المحاور الرئيسية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم توقيع برتوكول مشترك لتنفيذ هذه المشروعات بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري باسناد تنفيذ هذه المشروعات والاشراف علي تنفيذها علي الشركات المتخصصة .

واضاف شعراوي ان الوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع بما يسهمفين انهاء كافة هذه المشروعات خلال العام المالي الحالي ودخولها الخدمة ليستفيد منها المواطن .