صور .. هبة عبد العزيز تدعو مصر والعالم لدعم كبار السن ماديا ومعنويا

جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم اليوم بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان اليوم العالمى لكبار السن، والذى يوافق 1 أكتوبر من كل عام.



جدير بالذكر أن عبد العزيز زارت إحدى دور المسنين بالإسكندرية، وقالت إن تلك الزيارة كانت بمبادرة شخصية منها لا بصفتها المهنية، وصاحبتها فى تلك الزيارة مروة حافظ عضو المجلس القومى للمرأة والتى أكدت أنها شاركت فى الزيارة بشكل شخصى، وذلك لإرسال دعوة ورسالة منهما للتأكيد أن كل فرد فى المجتمع يمكنه مساعدة ودعم كبار السن بصفته الشخصية وبإيجابيته وإنسانيته دون شرط أن يكون منتميا لأى جمعية أو مؤسسة، ومن ناحية أخرى حتى تتم الزيارات بأعداد قليلة نظرا للإجراءات الاحترازية وللظروف الخاصة بانتشار كورونا.



وقالت مروة حافظ، رئيس مؤسسة "أنا مصراوية"، والتى ذهبت أيضا بصفاتها الشخصية فقط للتأكيد على الرسالة.

وذكرت مروة أن كبار السن وخصوصا فى "دار المسنين" افتقدوا للزيارات خلال الفترة السابقة، وخلال زيارتها لمست كم هم بحاجة إلى مثل هذه الزيارات التى تساهم بشكل كبير فى رفع الروح المعنوية لديهم.



وقالت مروة إن الزيارة كانت إلى دار بيليزاوز هايم الألمانى، موضحة كانت مليئة بالمشاعر والطاقة الإيجابية، مضيفة: "هم من أسعدونا، وسمعنا قصص وذكريات والآلام وذكريات مليئة ببعض الضحكات ملأت المكان، ووجدنا داخل العنبر المسلم والمسيحى بلا أى فرق فى المعاملة، ووجهنا الشكر والتقدير للراهبة كريستينا لاستضافتنا ومساعدتنا لقضاء مهمتنا وهى إسعادهم فقط".