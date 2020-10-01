تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمساندة جمهورية السودان الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التى تضررت منها .
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجها إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان فى رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة ، من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة .
من جانبهم أكد عدد من المسئولين السودانيين ، والذين كانوا فى إستقبال الطائراتين عن عميق شكرهم وإمتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة ، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.
تأتى الجهود المصرية المستمرة تضامناً مع الشعب السودانى الشقيق و المتضرر من أثار السيول التى إجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج الخبز للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.