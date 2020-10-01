وزير الإعلام: «اتكلم مصري» تحقق توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على الهوية الوطنية

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دوما ضرورة العمل للحفاظ على الهوية المصرية وبناء شخصية الإنسان المصري، وهذا ما تهدف له مبادرة "اتكلم مصري".

وأعرب وزير الإعلام عن فخره بالمشاركة في مبادرة "اتكلم مصري"، وقال "إنها تأتي في توقيت فارق نواجه فيه حربا شرسة على الهوية المصرية بغرض النيل منها واستبدالها بهويات أخرى تضعف ارتباطنا بوطننا الغالي، ويستهدف في هذه الحرب التي تخوضها الدولة المصرية شباب الأمة البلد وأجيالها الصاعدة، فوجب علينا جميعا الوقوف صفا واحدا أمام هذا المنحدر الخطير".

وخلال كلمته بفعالية إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"، وجه الدكتور مصطفى هيكل الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لإطلاقها هذه المبادرة التي تهدف للحفاظ على لغتنا العربية بطريقتها المصرية، فاللغة هي من ثوابت الهوية، وهي المعبر عنها، والحصن المنيع لترسيخ هويتنا المصرية في نفوس أبنائنا بالداخل والخارج، وكان مهما ان نمد يدنا للأجيال الثالثة والرابعة من أبناء المصريين بالخارج ونوفر لهم المادة التعليمية التي تساعدهم على التحدث باللغة العربية باللهجة المصرية المتداخلة في نمط الحياة اليومية.

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وقال هيكل إنه أصبح يجد صعوبة في التواصل مع أجيالنا الصاعدة، فمنذ سنوات طويلة شعرنا بضعف في التعليم مما أدى بنا للاستعانة بنظم تعليمية متعددة لم تضع اللغة العربية على رأس أولوياتها مما جعلنا أمام مشكلة حقيقية مع أجيالنا الصاعدة، فقد فقدنا الاتصال شريحة من أولادنا في المجتمع بسبب تحدثهم لغات عصرية مختلفة تهدم ثوابت لغتنا.

كما رفض الدكتور أسامة هيكل تلك الدعوات التي تروج لنفي علاقتنا باللغة العربية، مؤكدا أن مصر هي أصل اللغة العربية، فاللغة العربية هي من تنتمي لمصر وليس العكس، مشيرا إلى أن تراجع الدراما المصرية والتي كانت تمثل وسيلة للتواصل بين الأجيال، أدى بنا لفقد القدرة على تصدير اللغة لأولادنا.

ودعا هيكل السفيرة نبيلة مكرم للتعاون في طرح أعمال درامية مصرية على موقع وزارة الهجرة والتطبيق الإلكتروني "اتكلم مصري" حتى تصل الدراما المصرية للمصريين بالخارج من خلال المنصات المتعددة.