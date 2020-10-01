ختام البرنامج التدريبي للعاملين بالمجلس القومي للسكان عن أساسيات البحث الكيفي

سلم الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد 20 متدرب من مديري الإدارات الفنية ومساعديهم بالمجلس القومي للسكان.

وأكد " توفيق " على أهمية البحوث في العمل السكاني ودورها في تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والإجتماعية، للمهتمين ولمتخذي القرار ، من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للسكان في مصر.

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وتضمن البرنامج التدريبي 14 جلسة حول البحث الكيفي ومقدمة عنه ، وأخلاقيات البحث، ومقترح البحث والعينات في البحث الكيفي ، ومناهج البحث الكيفي ، وطرق جمع بيانات البحث الكيفي ، وكذلك المقابلات ومهاراتها ، ومجموعة النقاش البؤرية ، بالإضافة إلى إدارة البيانات الكيفية وتحليلها ، وتقديم البحث الكيفي.

وقد تم تقسيم المتدربون إلى 4 مجموعات ، بهدف إعداد 4 أوراق بحثية اقترحها المتدربون ولها علاقة بالمشكلة السكانية وسبل مواجهتها ، وذلك كتطبيق عملي على المحتوى العلمي الذي تم التدريب عليه حول أساسيات البحث الكيفي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي حول "أساسيات البحث الكيفي" ، تم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة " JSI ".