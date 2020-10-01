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ختام البرنامج التدريبي للعاملين بالمجلس القومي للسكان عن أساسيات البحث الكيفي

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سلم الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد 20 متدرب من مديري الإدارات الفنية ومساعديهم بالمجلس القومي للسكان.

وأكد " توفيق " على أهمية البحوث في العمل السكاني ودورها في تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والإجتماعية، للمهتمين ولمتخذي القرار ، من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للسكان في مصر.

 

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 وتضمن البرنامج التدريبي 14 جلسة حول البحث الكيفي ومقدمة عنه ، وأخلاقيات البحث، ومقترح البحث والعينات في البحث الكيفي ، ومناهج البحث الكيفي ، وطرق جمع بيانات البحث الكيفي ، وكذلك المقابلات ومهاراتها ، ومجموعة النقاش البؤرية ، بالإضافة إلى إدارة البيانات الكيفية وتحليلها ، وتقديم البحث الكيفي.

وقد تم تقسيم المتدربون إلى 4 مجموعات ، بهدف إعداد 4 أوراق بحثية اقترحها المتدربون ولها علاقة بالمشكلة السكانية وسبل مواجهتها ، وذلك كتطبيق عملي على المحتوى العلمي الذي تم التدريب عليه حول أساسيات البحث الكيفي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي حول "أساسيات البحث الكيفي" ، تم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة " JSI ".

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