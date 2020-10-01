شعراوي: تدريب العاملين بإدارات الأزمات بالمحافظات على التعامل مع السيول والأمطار

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات علي التطبيق العملي علي أزمات الأمطار والسيول.

يأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار .

كما ينظم المركز أيضًا ٣ دورات تدريبية أخري هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدربًا من جميع المحافظات .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، علي إهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لرفع كفاءتهم وتأدية الوظائف المكلفين بها بطريقة أكثر احترافية وتوليهم المسئولية والإعتماد عليهم وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجي الذي تسير فيه الدولة حاليًا بما يساعد في تحسين آليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، لافتًا الي أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم ترشيح المتميزين من المتدربين لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم .