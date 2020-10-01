أهم الأخبار.. السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد.. اتفاق عربي إسرائيلي جديد.. ورسميا موسيماني يدر...

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح... للمزيد اضغط هنا

موسيماني.. مدرب طوارئ في رحلة استعادة الأهلي للبطولة الإفريقية

لا أحد يستطيع أن ينكر التاريخ الحافل بالبطولات للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع صن داونز وجعله فريقه شرس يهابه الجميع في أفريقيا... للمزيد اضغط هنا



شيخ الأزهر يرفض تداول مصطلح "الإرهاب الإسلامي" ويطالب بتجريم استخدامه

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أعرب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسئولين في دول غربية على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"؛ غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة وما تزخر به من قوانين ومبادئ تجرم الاعتداء على حقوق الإنسان كافة وأولها حقه في الحياة وفي الحرية والأخوة والاحترام المتبادل... للمزيد اضغط هنا

برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 3255 فرصة عمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 3 آلاف و255 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 7000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 34 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال شهر أكتوبر 2020. .. للمزيد اضغط هنا



اتفاق عربي جديد مع إسرائيل.. لبنان يعلن اتجاهه لترسيم الحدود البرية والبحرية

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان وإسرائيل طلبتا من الولايات المتحدة العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. للمزيد اضغط هنا



خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام