مخلص قطب يثمن جهود الحكومة لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني

أشاد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان، بانتفاضة الحكومة مؤخرا بالتنبيه بخطورة الانفجار السكان في مصر.

وقال قطب في تصريحات صحفية، «تثمن جهود الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة على الاسرة والمجتمع»، محذرا من أن الانفجار السكانى في مصر أصبح يمثل خطرا وعبءً على مجمل حقوق الانسان خاصة الحق في التعليم والصحة والعيش في بيئة نظيفة..

وأضاف «نؤكد على أهمية اتخاذ حزمة من القرارات وتحصينها قانونا فيما يخص تحديد سن الزواج وان يكون الزواج والطلاق امام القاضى المختص وان تلتزم الدولة باعانة ودعم طفلين للأسرة الواحد في التعليم والصحة وغيره من الخدمات.

وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى في التوعية بخطورة هذه الظاهرة، بابتكار أساليب تواكب التطور العلمى والفكرى وبما يلزم التعامل مع هذه الظاهرة ثقافيا واجتماعيا باعتبارها نتاج ثقيل وقديم لارث ثقافى واجتماعى.