عاجل.. السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد فى 18 أكتوبر الجارى 

وجاء فى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

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