اليوم العالمى لكبار السن .. القباج : وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة 100 جنيه" خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 ألف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ 41 مليون جنيه وذلك فى إطار اليوم العالمى للمسنين.





وأضافت الوزيرة أن زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، وشددت على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجارى، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا فى تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كل أشكال الدعم والتى تشمل التأمين الصحى والتموين والدعم النقدى.

وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ 70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60عاما.

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدى وكرامة حوالى 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146 ألف و377 مسنا، وأشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

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وفى سياق متصل، أكدت القباج على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصًا فئة الكبار بلا مأوى، وأضافت أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى فى 13 محافظة هى الأكثر كثافة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلى فى هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.