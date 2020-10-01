سامح شكرى: تركيا تحتضن عناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار شعوب المنطقة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن التصريحات التركية تثير التعجب، مشيرًا إلى وجود أحاديث متناقضة من الجانب التركى تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، فأنقرة أحاديثها متناقضها وتدعى أنها تعرف مصالح الشعب المصرى أكثر من أى طرف آخر.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر، أن مصر لا تفرط فى حبة رمل، موضحا أنها تبرم الاتفاقيات وفق القانون الدولى، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج إطار الشرعية.

Advertisements

ودعا شكرى الجميع إلى أن يدرك أن مصر واعية لما تقوم به لصالح شعبها، منتقدا احتضان تركيا لعناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ودول المنطقة، متسائلا عن سبب تواجد تركيا عسكريا في عدد من الدول العربية دون أى سند شرعى، موضحًا أن مصر ملتزمة بالشرعية الدولية وتراعى القوانين الدولية.