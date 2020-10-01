وزير الخارجية المجرى يؤكد اهتمام بلاده بشراء الغاز المصرى فى شرق المتوسط

قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، إنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى حول ملفات الهجرة غير الشرعية والطاقة، مؤكدا رفضه للآلية التى اعتمدها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة وهذا مرفوض لنا فنحن نرغب فى حل أزمة الهجرة.

وأكد وزير خارجية المجر فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية سامح شكرى، أن سياسة الهجرة المتبعة من قبل اللجنة الأوروبية تسبب مخاطر جديدة في انتقال موجات جديدة من الهجرة إلى أوروبا، موضحا أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدا صحيا في الوقت الحالي بالإضافة للتهديدات الثقافية.

وأشار وزير خارجية المجر، إلى أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها، مؤكدا أن بلاده أثبتت أن الهجرة غير الشرعية يمكن إيقافها في البر ومصر تمكنت من منع الهجرة غير الشرعية من البحر.

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دعا وزير خارجية المجر الاتحاد الأوروبي، لدعم مصر بشكل أكبر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه لو لم تقدم مصر لإغلاق شواطئها فى المتوسط لوصل مئات الآلاف إلى أوروبا.

وشدد وزير خارجية المجر، أن بلاده مهتمة بشراء الغاز السائل فى المتوسط من مصر، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين تتقدم حيث تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر باستثمار أكثر من مليار يورو، مشيرا إلى أن العربات المصنعة في المجر ستصل مصر فى ديسمبر المقبل.

وكشف وزير خارجية المجر، أن شركات مجرية زادت استثماراتها في مصر، موضحا أن بلاده لها دور في استثمارات الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان.