خبير مناعة: كورونا أقل انتشارا من الإنفلونزا ولكنه الأكثر خطورة

قال دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن من أعراض الإنفلونزا والكورونا و نزلات البرد التهابات فى الجهاز التنفسي ، تظهر على شكل طيف واسع من العدوى وهي إما عدوى عديمة الأعراض أو عدوى خفيفة أو عدوى شديدة أو عدوى خطيرة فيروس مشيرا إلي أن فيروس كوفيد-19 و فيروس الإنفلونزا كلاهما ينتقلان عن طريق التلامس والقطيرات و الأسطح الملوثة .

وتابع مجدي بدران لـصدي البلد أن الفيروسان يشتركان في نفس تدابير الصحة العامة ، وهي نظافة اليدين وإتيكيت المحافظة علي الجهاز التنفسي بتطبيق اداب السعال والعطس موضحا أن سرعة انتقال الفيروس في المجتمع تختلف بين الفيروسين فالإنفلونزا يمكن ان تنتشر بشكل أسرع من الكورونا ولكن فترة حضانة الإنفلونزا أقصر من الكورونا ، وهى الفترة من بدء العدوى إلى ظهور الأعراض و تسلسل العدوى فى الإنفلونزا أقصر من الكورونا.

ووضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الفترة بين الحالات المتتالية المخالطة لحالة مصابة مقارنة بفيروس الكورونا ،يقدر الفاصل التسلسلي للفيروس بـ 5-6 أيام ،بينما بالنسبة لفيروس الأنفلونزا ، فإن الفاصل التسلسلي هو 3 أيام. هذا يعني أن الإنفلونزا تنتشر بشكل أسرع من الكورونا.علاوة على ذلك ، فإن الانتقال في الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى من المرض أى انتقال الفيروس قبل ظهور الأعراض هو المحرك الرئيسي لانتقال الإنفلونزا ولا يبدو أن هذا هو المحرك الرئيسي للانتقال فى حالة الكورونا كوفيد-19.

وأكمل أن الكورونا أكثر خطرا من الإنفلونزا حيث أن 80% من الإصابات خفيفة أو بدون أعراض ، و 15% عدوي شديدة وتتطلب أكسجين و 5% عدوي خطيرة تتطلب تهوية وهذه الأجزاء من العدوي الشديدة والحرجة ستكون أعلي مما هو ملاحظ لعدوي الإنفلونزا.

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وتناول بدران أن أغلب المصابين بفيروس كورونا ، تظهر عليهم اعراض خفيفة واحيانا لا تظهر عليهم أي اعراض في البداية موضحا أنه من الأعراض المرجحة للإصابة بفيروس كورونا والأكثر شيوعا هي الحمي حيث تتخطي درجة حرارة المصاب بالفيروس 37,8 درجة ، السعال المستمر الجاف وفقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق أو كليهما ، الاعياء والتعب احيانا إما الاعراض الاقل شيوعا فتتمثل في التهاب الحلق والصداع والاحساس بضيق في التنفس ومن الاعراض النادرة الإسهال وسيلان أو انسداد الانف .

واستعرض بدران أنه من أعراض نزلات البرد الأكثر شيوعا تتمثل في العطس و آلام وسيلان الأنف أو انسداده والتهاب الحلق والسعال الخفيف والإرهاق أحيانا منوها انه نادرا مايظهر حمي أو صداع وأن نزلات البرد لا تسبب إسهال .

وفي سؤاله عن أعراض الإنفلونزا أوضح أن مريض الإنفلونزا يعاني احيانا من سيلان أو انسداد في الأنف أو التهاب بالحلق وومن الممكن أن يحدث إسهال عند الأطفال مشيرا إلي أن الإنفلونزا بدون مضاعفات ليس بها عطس أو ضيق تنفس ، وفي حالة حدوث عدوي مزدوجة (الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معا) من الممكن أن يتضاعف اعداد الوفيات .