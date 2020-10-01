سفير مصر بالسودان يلتقى بوالية الولاية الشمالية

استقبل السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، الدكتورة آمال عز الدين والية الولاية الشمالية، فى إطار حرص مصر على التعرُف على احتياجات السودان الشقيق بمختلف ولاياته، والعمل على تلبيتها.





وتم خلال اللقاء بحث فُرص التعاون فى عدد من المجالات، أهمها قطاعات التعليم العالى والسياحة والزراعة والثروة السمكية. من جانبها، عبّرت المسؤولة السودانية عن تقديرها وتثمينها للدعم المصرى والمُساعدات المُقدمّة إلى السودان، عقب موجة الفيضانات والسيول التى تعرضت لها البلاد مؤخرا، معربةً عن تطلُعها إلى تعزيز آفاق التعاون والاستفادة من الخبرة المصرية فى شتى المجالات.

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