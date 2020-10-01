محافظ الفيوم يثمن جهود الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الفيوم للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، ومدير إسعاف الفيوم، ومديرى مستشفى الحميات، ومديرى الطوارئ، والعلاج الحر، والوقائى، بمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانيات مستشفيات التأمين الصحى والفيوم العام والحميات والجامعة، فضلاً عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ورصد الاحتياجات، ومناقشة كافة متطلبات القطاع الصحى، لمجابهة أية زيادة قد تطرأ فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن عرض مختلف الرؤى والمقترحات ومناقشتها بشكل إيجابى.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، أن المستشفى الجامعى عاد للعمل بشكل كامل بجميع التخصصات خلال الفترة الماضية، بعد انحسار عدد حالات مصابى كورونا، لافتاً أن المستشفى قد أعدت خطط استباقية ومنظمة لمواجهة الطوارئ.

ومن جهتها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه يتم مراجعة المستلزمات أولاً بأول بمختلف المستشفيات، ورصد الاحتياجات، والتنسيق مع مختلف الجهات للوقاية والتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن العمل بالقطاع الصحى بالمحافظة يسير على ثلاثة محاور هى: الطوارئ ومنها التعامل مع أزمة كورونا، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، والمبادرات الرئاسية التى تخفف العبء عن المستشفيات.

وأضافت أنه يتم العمل بالمبادرات من خلال 208 نقطة وموقع لفرق طبية ثابتة ومتحركة، لعلاج أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوى، فضلاً عن العمل بعدد 173 وحدة صحية بها فرق مسح، بجانب حملات التوعوية، كما تم تسليم 4490 حقيبة علاج فيروس كورونا للكبار بجانب 2023 للأطفال تبعاً لبروتوكول العلاج.

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وأشار إلى عدم الاستهانة بمؤشر الاصابات المنخفض خلال الفترة الحالية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وخاصةً خلال الفترة القادمة مع اقتراب فصل الشتاء، وتزامناً مع رجوع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات لبدء الدراسة، لافتاً إلى أن المشهد عالمياً يؤكد عودة الفيروس مرة ثانية بالعديد من الدول.

وشدد على التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير، وتوفير أماكن للعزل بمختلف المستشفيات المركزية والعامة، وترصد حالات الإصابة بشكل دقيق خاصة تلاميذ المدارس، مؤكداً على توعية الطلاب ومديرى المدارس والمعلمين بمخاطر فيروس كورونا، للتعامل مع أية حالة اشتباه بالمدارس.

وأكد على تدريب القائمين على القوافل الطبية والأطقم الطبية بالوحدات الصحية، للتعامل مع أى حالات اشتباه بالفيروس، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، وفرع المجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات، بتكثيف حملات التوعية، وزيادة ندوات الإرشاد ونشر النصائح والتوصيات لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف محافظ الفيوم عن جاهزية أماكن العزل البديل التى تم توفيرها بمركز التعليم المدنى بشكشوك بأبشواى، ومعسكر إعداد الكشافة بقرية السيليين التابعة لسنورس، ومساكن الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا.