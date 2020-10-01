السيسي: المرأة نصف المجتمع ويتعين الاهتمام بها لضمان نهضة المجتمع 

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة، في الذكرى الـ25 للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن احتفالنا اليوم يعد تتوجيا للجهود العالمية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها. وقال: "المرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع".

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