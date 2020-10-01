بقيمة 44 مليار جنيه.. محافظة البحيرة تنفذ 2941 مشروعاً تنموياً وخدمياً جديداً

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية من مشروعات تنموية وخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأوضح أن محافظة البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً إلى تنفيذ 2941 مشروعاً على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ أكثر من 44 مليار جنيه.

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