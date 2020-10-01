في 12 يوماً فقط.. مباردة "100 مليون صحة" تجري أكثر من 4 ملايين و200 ألف فحص

قال الدكتور أحمد السبعاوى عضو فريق مبادرة 100 مليون صحة، إن هناك نتائج ملموسة أمام الجميع فى منظومة الصحة، مشيراً إلى أن مريض السكر إذا اكتشفت مرضه فى وقت مبكر أستطيع منع المضاعفات التى ستحدث له.
وأكد على أنهم وفى وقت قليل من يوم 18 سبتمبر وحتى اليوم، استطاعوا فحص أكثر من 4 مليون و200 ألف مواطن فى 12 يوما فقط، ومن يثبت إصابته بمرض الضغط أو السكر سيتم توجيهه إلى أقرب مستشفى لإجراء اللازم له.
وأضاف عضو فريق مبادرة 100 مليون صحة، خلال مداخلة هاتفية، الأربعاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، أننا لم نتوقف عند تلك المرحلة، وأكملناها بمبادرة جديدة تحمل أسم رئيس الجمهورية لفحص علاج الأمراض المزمنة وأضفنا عليها الاعتلال الكلوى، مؤكداً أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص علاج الأمراض المزمنة وأضفنا عليها الاعتلال الكلوى، هو الكشف المبكر والفحص لمرضى الأمراض المزمنة ومتابعة التحاليل اللازمة، وبنفس الوقت يتم صرف العلاج المناسب له بناء عن الحالة الصحية الخاصة بالمريض.
وأشار عضو فريق مبادرة 100 مليون صحة، إلى أن العالم بأجمعه كان يتحدث عن الأمراض الغير سارية أو الأمراض المزمنة، وأن كل التوصيات كانت دليل على أنها السبب الرئيسى فى حدوث حالات الوفاة فى كل دول العالم، وبدأت كل المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية فى دعوة دول العالم بالاتحاد لتقليل نسب الإصابة حول العالم، وكذلك التقليل من حدوث المضاعفات، ومص كانت من أول دول العالم التى أخذت بزمام المبادرة، وتم أنشاء مبادرة 100 مليون صحة والتي كان الهدف منها هو الكشف عن فيروس سى، وكان جزء منها مبادرة للكشف عن الأمراض المزمنة، وكذلك تم أنشاء كشف لكل المواطنين المصريين.
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