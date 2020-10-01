محافظة الشرقية تخصص مليار و130 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعاً خدمياً بمدينة العاشر

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، والمشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه منهم 15 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعى (الأبنية التعليمية - الكهرباء) بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت مليار و130 مليون و 500 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 13 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة بلغت 230 مليون و 500 ألف جنيه جنيه بمدينة العاشر من رمضان شملت تلك المشروعات.

- إنشاء جديد لمدرسة ثانوى عام بنين لاضافة 42 فصل وبتكلفة 25 مليون جنيه.

- انشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 10 لاضافة 33 فصل وبتكلفة 7 مليون و 700 ألف جنيه.

- انشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 10 قطاع 1 لاضافة 44 فصل وبتكلفة 15 مليون و 500 ألف جنيه.

Advertisements

- انشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 16 لإضافة 33 فصل وبتكلفة 5 مليون و 300 ألف جنيه.

- انشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 16 قطعة 15 منطقة 5 لاضافة 33 فصل وبتكلفة 11 مليون و 700 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 4 المجاورة 29 لاضافة 33 فصل وبتكلفة 8 مليون و 300 ألف جنيه.

- إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 15 القطعة 12 لاضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 700 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جارى إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 15 مجاورة 97 لاضافة 44 فصل وبتكلفة 11 مليون و 300 ألف جنيه ، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالقطعة 3/2 بالمجاورة 63 لاضافة 44 فصل وبتكلفة 20 مليون جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالمجاورة 3 الحى 30 لاضافة 28 فصل وبتكلفة 20 مليون و 700 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة للتعليم الثانوى العام بمركز الحى 7 القطعة 25 لاضافة 45 فصل وبتكلفة 23 مليون و 300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27 لاضافة 56 فصل وبتكلفة 35 مليون جنيه، وانشاء جديد لمدرسة مركز الحى التاسع لاضافة 42 فصل وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

ولتخفيف الأحمال والحفاظ على إستقرار التيار الكهربى أكد محافظ الشرقية أنه جارى انشاء محطة محولات كهرباء العاشر من رمضان والتى ستعمل بقدرة /22/220/500 ك. ف بتكلفة 473 مليون جنيه.

وكذلك إنشاء محطة محولات كهرباء زيزينا بمدينة العاشر من رمضان والتى ستعمل بقدرة /11/66/220 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.