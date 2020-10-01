هبة عبد العزيز : اليوم العالمى لكبار السن فرصة للتوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لهم

دعت الكاتبة هبة عبد العزيز مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى الى أهمية دعم كبار السن سواء بشكل مادى أو معنوى، وبخاصة فى ظل ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كوفيد -19، والذى أثر تأثيرا بالغا على صحتهم وايضا على حقوقهم ورفاهيتهم.

وذلك بمناسبة احتفال العالم اليوم بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان اليوم العالمى لكبار السن ، والذى يوافق ١ اكتوبر من كل عام .

واختتمت عبد العزيز بأن هذا اليوم فرصة مناسبة للتوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لكبار السن، أيضا تعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض ، وتوفير التكنولوجيا الملائمة لخدمتهم، والتأهيل، وكذلك تدريب الموظفين في مجال الرعاية للمسنين، وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم وحث المنظمات غير الحكومية والأسر؛ لتقديم الدعم و لاتباع أسلوب صحي جيد، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

و جدير بالذكر أن عبد العزيز قد قامت بزيارة لأحد الدور بالإسكندرية و أعلنت أن ذلك بصفتها الشخصية لا المهنية هى والأستاذة مروة حافظ عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية وذلك لإرسال دعوة و رسالة تؤكد أن كل فرد فى المجتمع المصرى يمكنه مساعدة ودعم كبار السن بصفته الشخصية وبايجابيته وانسانيته دون شرط أن يكون منتميا لأى جمعية أو مؤسسة.